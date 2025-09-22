Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagabend tiefer

Blick auf Walt Disney-Kurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 111,92 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 111,92 USD. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 111,92 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 112,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 875.470 Walt Disney-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,39 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 39,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,952 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 USD gegenüber 1,43 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,05 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,58 Mrd. USD ausgewiesen.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,86 USD je Aktie belaufen.

