Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 112,38 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 112,38 USD zu. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 112,58 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 111,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 232.524 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 124,67 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,94 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 28,72 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,887 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 06.08.2025. Das EPS belief sich auf 2,92 USD gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,58 Mrd. USD im Vergleich zu 23,05 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Walt Disney rechnen Experten am 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

