Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagabend mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Walt Disney. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 111,90 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 111,90 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 111,72 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,38 USD. Zuletzt wurden via New York 284.851 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 124,67 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 11,41 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,10 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 28,42 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,887 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00 USD an.

Am 06.08.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 USD gegenüber 1,43 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,30 Prozent auf 23,58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Am 12.11.2026 wird Walt Disney schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2025 5,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

