Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Freitagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 113,37 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 113,37 USD nach oben. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 113,64 USD. Bei 113,38 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 105.278 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Bei einem Wert von 80,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 29,35 Prozent wieder erreichen.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,887 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 23,58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 13.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Walt Disney rechnen Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,87 USD je Aktie aus.

