Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Warum sich der Eurokurs kaum bewegt Warum sich der Eurokurs kaum bewegt
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025 Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
Profil
Kurs der Walt Disney

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagabend verlustreich

23.10.25 20:23 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagabend verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 112,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
97,10 EUR -0,33 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walt Disney-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 112,79 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 111,91 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,28 USD. Zuletzt wechselten via New York 324.559 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,53 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 28,98 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,887 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,00 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2025 5,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen
