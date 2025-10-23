DAX24.186 +0,1%Est505.666 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.859 +0,5%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,68 +2,1%Gold4.149 +1,3%
Walt Disney im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Kursplus

23.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 113,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
97,69 EUR 0,26 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 113,81 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 113,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 97.435 Stück.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 9,86 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,10 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 41,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,750 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,887 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,00 USD an.

Am 06.08.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2025 5,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Walt Disney

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
