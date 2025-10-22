Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Walt Disney
Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 113,99 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Walt Disney-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 113,99 USD. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 113,57 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 113,89 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.825 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,37 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 42,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,887 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,00 USD je Walt Disney-Aktie an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,92 USD, nach 1,43 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 23,58 Mrd. USD gegenüber 23,05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Walt Disney dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,87 USD je Aktie belaufen.
Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com
Analysen zu Walt Disney
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
