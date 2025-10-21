Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Abend stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 114,46 USD. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 114,46 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,15 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 449.606 Walt Disney-Aktien.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,92 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 30,02 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,887 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 06.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 23,58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Die Walt Disney-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Walt Disney dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,87 USD je Walt Disney-Aktie.

