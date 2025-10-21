Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 112,54 USD.

Das Papier von Walt Disney konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 112,54 USD. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 112,77 USD zu. Bei 112,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 141.091 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 124,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 9,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 80,10 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,887 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,00 USD.

Am 06.08.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 23,58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Walt Disney.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,87 USD je Aktie.

