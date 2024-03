Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester

NYSE-Handel im Fokus

Der S&P 500 wagte sich zum Handelsende nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel

Der S&P 500 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 5.254,35 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 44,172 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,047 Prozent stärker bei 5.250,95 Punkten, nach 5.248,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 5.245,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.264,85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,667 Prozent zu. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 28.02.2024, bei 5.069,76 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, bei 4.783,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 3.971,27 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,79 Prozent zu. Bei 5.264,85 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Estée Lauder Companies (+ 6,28 Prozent auf 154,15 USD), AES (+ 3,94 Prozent auf 17,93 USD), Hanesbrands (+ 3,57) Prozent auf 5,80 USD), Boston Properties (+ 3,42 Prozent auf 65,31 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 3,19 Prozent auf 21,69 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil SVB Financial Group (-54,55 Prozent auf 0,05 USD), Old Dominion Freight Line (-48,75 Prozent auf 219,31 USD), First Republic Bank (-5,00 Prozent auf 0,04 USD), Carnival (-4,94 Prozent auf 16,34 USD) und Moderna (-3,64 Prozent auf 106,56 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 25.595.166 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,900 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 300,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net