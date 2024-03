DAX höher erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Shortseller nehmen Reddit ins Visier -- DHL, Infineon, Energiekontor im Fokus

Im laufenden Quartal hat der DAX bereits mehr als 10 Prozent zugelegt, ähnlich starke Gewinne verzeichnet auch der S&P-500. Dennoch hat der DAX in letzter Zeit deutlich an relativer Stärke im Vergleich zum US-Benchmark gewonnen. Seit dem Tief im Oktober beträgt das Plus beim DAX bereits mehr als 26 Prozent.

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt setzt sich wohl auch am Donnerstag fort, ohne Anzeichen für ein Ende. Ein Marktteilnehmer kommentiert laut Dow Jones: "Mit den positiven Vorgaben von den US-Börsen dürfte der DAX den Anlegern rechtzeitig zum Osterfest den 26. Rekord in diesem Jahr bescheren." Zusätzlich sollte das Quartalsende die Kurse stützen, da Fonds nach einem starken Startquartal daran interessiert sind, hohe Aktienquoten zu halten. "Sie dürften somit die Gewinnmitnahmen ausgleichen, die von kurzfristig orientierten Tradern vor dem langen Wochenende zu erwarten sind", erklärt der Marktteilnehmer weiter.

Vor den Inflationsdaten am Freitag und nach einem eher verhaltenen Geschäft in den vergangenen Tagen erhielten die US-Börsen in der Mitte der verkürzten Handelswoche neuen Schwung, obwohl es am Mittwoch in Bezug auf Konjunkturdaten ruhig blieb. Mit Christopher Waller meldete sich im Tagesverlauf ein Mitglied des Direktoriums der US-Notenbank Fed zu Wort. Allerdings scheinen die Anleger in Bezug auf die Entwicklung der US-Zinsen in letzter Zeit wieder etwas beruhigter zu sein, nachdem die Fed vor einer Woche die Leitzinsen unverändert ließ, aber gleichzeitig signalisierte, dass sie in diesem Jahr immer noch mit drei Zinssenkungen rechnet.

An der Wall Street legten die Indizes am Mittwoch zu.

Die asiatischen Indizes tendierten zur Wochenmitte mehrheitlich aufwärts.

In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 225 schließlich 1,46 Prozent bei 40.168,07 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,33 Prozent auf 3.003,03 Punkte. Der Hang Seng notiert unterdessen 0,93 Prozent höher bei 16.544,73 Zählern (MEZ: 08:00).

An den asiatischen Börsen ging es am Mittwoch in verschiedene Richtungen. Während es in China zu Kurssteigerungen kam, verzeichnete Japan Verluste. Die bedeutenden US-Preisdaten, die am Freitag veröffentlicht werden sollen, rücken näher. Da sie jedoch erst nach dem Handelsschluss in Asien bekannt gegeben werden, werden die Auswirkungen auf den Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator), der von der US-Notenbank bevorzugt wird, erst am Montag spürbar sein. Daher haben diese Daten einen geringeren Einfluss auf die regionalen Märkte.

Insbesondere der Nikkei-225 in Japan verzeichnete deutliche Verluste. Einige wichtige Unternehmen im japanischen Leitindex wurden ex-Dividende gehandelt, was dazu führte, dass die Verluste teilweise nur auf optische Effekte zurückzuführen waren. Zusätzlich belastete der stärkere Yen die exportorientierte Börse in Tokio, nachdem er sich am Vortag nach dem Börsenschluss deutlich vom 34-Jahrestief gegenüber dem US-Dollar erholt hatte. Verschiedene Institutionen hatten die Schwäche des Yen diskutiert und Interventionen auf dem Markt angedeutet, um die japanische Währung zu stützen.

In Bezug auf den Aktienmarkt äußerten sich die Analysten der ANZ laut Dow Jones auch besorgt über den chinesischen Konsum, der weiterhin enttäuscht. Die übliche Erholung im Frühjahr blieb in China aus.