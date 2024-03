So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Kleinanleger aufgepasst: Das sollten Einsteiger über Kryptoinvestments in Bitcoin, Ethereum & Co. wissen

Heute im Fokus

Kanzler Scholz unterstützt Tesla-Ausbau in Grünheide. Lufthansa-Aktie steigt nach Lösung im Tarifstreit mit Bodenpersonal. IMMOFINANZ will nach Verlusten keine Dividende für 2023 ausschütten. UBS passt Nettogewinn 2023 nachträglich an. Scout24 erhöht Dividende sichtlich. Kontron kürzt Dividende trotz Gewinnanstiegs deutlich. Entscheidung in Diesel-Musterklage gegen Mercedes getroffen.