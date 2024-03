Siemens-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung

Aktie unter der Lupe

RBC Capital Markets hat eine eingehende Prüfung der Siemens-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Mark Fielding passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an jüngste Signale des Finanzchefs der Münchner an. Er stellte jedoch klar, dass gesunkene Erwartungen an den Bereich Digital Industries für den Gesamtkonzern nur überschaubare Ergebnisfolgen haben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:50 Uhr 0,8 Prozent auf 176,62 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 10,41 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 222.745 Siemens-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 6,9 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 16.05.2024 erwartet.

