Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Siemens-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 220,95 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 220,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 222,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 220,75 EUR. Bei 221,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 56.259 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 150,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,37 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 225,67 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 15.05.2025. Es stand ein EPS von 2,87 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 2,57 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,76 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19,16 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 07.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,83 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Talgo- und Siemens-Aktien in Grün: Flixtrain ordert 65 neue Hochgeschwindigkeitszüge

Aktienempfehlung Siemens-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 5 Jahren eingefahren