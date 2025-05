Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 205,48 USD abwärts.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 205,48 USD. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 204,08 USD nach. Bei 205,05 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.229.424 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 21,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (169,22 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 17,65 Prozent sinken.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 USD je Apple-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 225,09 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 01.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 95,36 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 90,75 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Apple am 23.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,18 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

