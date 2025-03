Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagnachmittag schwächer

Dow Jones-Kursverlauf

Der Dow Jones zeigt sich aktuell schwächer.

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr 0,39 Prozent auf 42.287,58 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 17,221 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,474 Prozent stärker bei 42.655,85 Punkten in den Handel, nach 42.454,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 42.142,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42.523,84 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,255 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2025, lag der Dow Jones bei 43.239,50 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 27.12.2024, mit 42.992,21 Punkten bewertet. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 27.03.2024, bei 39.760,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0,247 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45.054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 40.661,77 Punkten registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 1,86 Prozent auf 45,00 USD), Visa (+ 1,66 Prozent auf 349,89 USD), Apple (+ 1,41 Prozent auf 224,66 USD), Procter Gamble (+ 1,28 Prozent auf 168,71 USD) und Johnson Johnson (+ 0,97 Prozent auf 163,29 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil 3M (-2,46 Prozent auf 148,92 USD), Goldman Sachs (-2,32 Prozent auf 560,60 USD), IBM (-1,49 Prozent auf 246,62 USD), American Express (-1,24 Prozent auf 272,57 USD) und NVIDIA (-1,02 Prozent auf 112,60 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 30.108.656 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,123 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,46 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

