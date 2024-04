NYSE-Handel im Fokus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich in Rot

17.04.24 22:32 Uhr

In New York war am dritten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch schloss der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 37.753,31 Punkten ab. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13,183 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,511 Prozent fester bei 37.992,22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 37.798,97 Punkten am Vortag. Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 38.036,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 37.611,56 Punkten verzeichnete. Dow Jones seit Beginn Jahr Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 0,846 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 38.714,77 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 17.01.2024, einen Stand von 37.266,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, wurde der Dow Jones auf 33.987,18 Punkte taxiert. Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 0,101 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39.889,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37.122,95 Zähler. Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 2,15 Prozent auf 478,99 USD), Goldman Sachs (+ 1,78 Prozent auf 403,91 USD), McDonalds (+ 1,70 Prozent auf 269,95 USD), Nike (+ 1,55 Prozent auf 94,84 USD) und Coca-Cola (+ 0,78 Prozent auf 58,51 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Travelers (-7,41 Prozent auf 206,58 USD), Intel (-1,60 Prozent auf 35,68 USD), Amazon (-1,11 Prozent auf 181,28 USD), Walt Disney (-0,83 Prozent auf 112,94 USD) und Apple (-0,81 Prozent auf 168,00 USD). Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 15.309.427 Aktien gehandelt. Mit 2,891 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus. Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index. Redaktion finanzen.net

