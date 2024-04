Unsicherheiten im Blick: DAX vorbörslich behauptet -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen -- NEL ASA erzielt Umsatzplus -- Fed-Chef mit Hiobsbotschaft -- Microsoft, adidas, LVMH, Conti im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zur Wochenmitte zurück.

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke kaum. Der TecDAX wird ebenfalls kaum bewegt erwartet.

Im Fokus stehen nach wie vor die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Nach dem direkten Angriff des Irans auf Israel ist noch unklar, wie Israel darauf reagieren will. "Und solange unklar ist, ob der Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiter eskalieren wird, wird das auch so bleiben", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, die Unsicherheit an den Börsen laut dpa-AFX.

Neben dem Israel-Iran-Konflikt stehen jedoch auch Sorgen um spätere Zinssenkungen der Notenbanken im Fokus. So äußerte sich Fed-Chef Jerome Powell wenig zuversichtlich, was baldige Anpassungen des Leitzinses angeht.

