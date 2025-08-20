UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt
Die Aktien von UnitedHealth haben am Dienstag stark von positiv aufgenommen Geschäftsaussagen profitiert.
Werte in diesem Artikel
Die Papiere des US-Krankenversicherers schnellten an der NYSE zeitweise um 8,04 Prozent auf 346,00 US-Dollar in die Höhe und setzten sich damit klar an die Spitze des Dow Jones Industrial.
UnitedHealth hatte sein Jahresziel für den bereinigten Gewinn bestätigt und zudem mitgeteilt, dass die Zahl der Versicherten in den am höchsten bewerteten Medicare-Versicherungstarifen im Einklang mit den eigenen Prognosen liegen wird. Damit dürfte dem Unternehmen die erhoffte Summe an Bonuszahlungen der US-Regierung zufließen. Einige Anleger hätten wohl eine geringere Versichertenzahl befürchtet, schrieb Analystin Lisa Gill von der US-Bank JPMorgan.
Mit dem Kurssprung am Dienstag hat sich das charttechnische Bild für die Aktien von UnitedHealth etwas aufgehellt. So konnte ein Teil der im Balkenchart ersichtlichen Kurslücke geschlossen werden, die Mitte Mai im Zuge einer Prognoseaussetzung nach unten aufgerissen worden war.
/la/nas
NEW YORK (dpa-AFX)
