Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 66,80 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 66,80 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,80 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,80 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 233 Aktien.

Am 10.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 9,43 Prozent zulegen. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,83 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 82,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,98 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

