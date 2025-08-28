DAX24.007 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1724 +0,3%Öl68,20 +0,1%Gold3.472 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Asiens Börsen uneins -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Roche-Aktie steigt: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant Roche-Aktie steigt: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant
Aktienempfehlung adidas-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung adidas-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Aktienkurs aktuell

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Vormittag gestärkt

01.09.25 09:24 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 66,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
55,40 EUR -0,20 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 66,80 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,80 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,80 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 233 Aktien.

Am 10.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 9,43 Prozent zulegen. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,83 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 82,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,98 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
17.01.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen