Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 67,00 EUR zu.

Das Papier von Drägerwerk legte um 15:38 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 67,00 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,30 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.946 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 73,10 EUR. 9,10 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Abschläge von 37,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 2,03 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 779,99 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 784,67 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Drägerwerk dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,98 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren angefallen

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Drägerwerk-Investition von vor einem Jahr eingebracht