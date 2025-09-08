DAX23.717 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,65 -1,0%Dow45.610 +0,2%Nas21.787 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,05 +1,2%Gold3.638 +0,1%
Notierung im Blick

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

09.09.25 16:09 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 66,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
56,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:44 Uhr um 0,9 Prozent auf 66,90 EUR nach. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,70 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.775 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 9,27 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,92 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,67 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,97 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

