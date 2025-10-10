Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt
Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 65,40 EUR. Die Drägerwerk-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,70 EUR. Mit einem Wert von 64,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.976 Drägerwerk-Aktien.
Bei 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 11,77 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 35,47 Prozent wieder erreichen.
Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,84 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,67 EUR.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 779,99 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 784,67 Mio. EUR umgesetzt worden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,97 EUR je Aktie belaufen.
