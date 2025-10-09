DAX24.646 +0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.944 -1,1%Euro1,1615 -0,1%Öl66,43 +0,5%Gold4.030 -0,2%
Aktienkurs im Fokus

09.10.25 09:26 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 65,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
51,60 EUR 0,60 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 65,20 EUR abwärts. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 81 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,28 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

mehr Analysen