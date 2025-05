Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:50 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 66,20 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 66,50 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,10 EUR. Zuletzt wechselten 9.564 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 01.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 4,98 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 36,25 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 2,03 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 76,00 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Am 30.04.2025 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 730,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 735,82 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Drägerwerk.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

