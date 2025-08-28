Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 66,80 EUR.
Die Drägerwerk-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 66,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 66,20 EUR. Bei 66,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.735 Drägerwerk-Aktien.
Bei einem Wert von 73,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.06.2025). Gewinne von 9,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,83 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,67 EUR.
Drägerwerk ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 779,99 Mio. EUR, gegenüber 784,67 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,60 Prozent präsentiert.
Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Drägerwerk die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|17.06.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|11.06.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
