DAX24.850 -0,2%Est505.991 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,59 +1,3%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.564 +0,5%Euro1,1978 -0,5%Öl67,16 -0,8%Gold5.274 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y CSG Group A420X0 OHB 593612 Deutsche Telekom 555750 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Top News
Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke rückt weiter weg Fed & Bilanzen im Blick: DAX bleibt auf Richtungssuche - 25.000-Punkte-Marke rückt weiter weg
SK hynix profitiert von KI-Boom - Aktie mit Kurssprung SK hynix profitiert von KI-Boom - Aktie mit Kurssprung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dritte Tarifrunde bei der Bahn angelaufen

28.01.26 10:30 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) sind zur dritten Tarifrunde in Berlin zusammengekommen. Die Gespräche sind bis einschließlich Donnerstag angesetzt. Nach zwei vorangegangenen Treffen forderte GDL-Chef Mario Reiß für diese Runde ein erstes Angebot der Bahn. Fahrgäste haben aber noch nichts zu befürchten. Bis Ende Februar gilt eine Friedenspflicht, in der keine Arbeitskämpfe möglich sind.

Wer­bung

Reiß forderte "ein verhandlungsfähiges Angebot, das wir bewerten können, um die Grundlage für eine weitere Verhandlungsrunde zu schaffen". Ob die Bahn ein solches im Gepäck hat, wurde zunächst nicht bekannt.

Die GDL fordert in der Tarifauseinandersetzung 8 Prozent mehr Geld. 3,8 Prozent davon sollen über eine Entgelterhöhung erzielt werden. Die weiteren Erhöhungen will die Gewerkschaft über Umstrukturierungen im Tarifsystem erreichen. Konkret geht es dabei etwa um die Einführung einer neuen Tarifstufe. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Es ist die erste Tarifrunde nach der Ära des früheren GDL-Chefs Claus Weselsky./maa/DP/mis