Apple-Aktie schwach: Citigroup wird immer pessimistischer

Die Apple -Aktie gibt im frühen NASDAQ-Handel am Mittwoch 0,95 Prozent auf 176,56 US-Dollar nach. Schuld daran könnte eine Analyse der Citigroup sein.

Apple-Aktie: Causa Handelskrieg

Die Experten der Citi sehen auf die Apple-Aktie schwierige Zeiten zukommen. Als Hauptgrund nennt die Bank den Handelskrieg. Dieser dürfte sich insbesondere auf die iPhone-Verkäufe in China auswirken. Noch immer ist das iPhone die Haupteinnahmequelle des Konzerns aus Cupertino - auch wenn genaue Verkaufszahlen inzwischen nicht mehr veröffentlicht werden. "Die US-chinesische Handelssituation wird in einem Nachlassen der Apple iPhone-Nachfrage in China münden, da chinesische Bürger ihre Kaufpräferenzen auf nationale Marken verlagern werden", so die Bank in ihrer Analyse. Die Experten des Geldhauses gehen nun davon aus, dass sich die Apple-Verkäufe in China im zweiten Halbjahr 2019 halbieren könnten und diese machen immerhin in der Apple-Bilanz rund ein Fünftel aus.

Kursziel für Apple-Aktie gesenkt

In der Folge senkte die Citigroup das Kursziel für Apple-Papiere von 220 US-Dollar je Aktie auf 205 US-Dollar. Nach den kräftigen Abgaben in den vergangen sechs Monaten bedeutet dies jedoch weiterhin einen Zuwachs von über 16 Prozent. Zum Allzeithoch von Oktober vergangenen Jahres bei 233,47 US-Dollar dürften es die Anteilsscheine, der Einschätzung der Bank nach, in naher Zukunft nicht schaffen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kevork Djansezian/Getty Images, Peter Kotoff / Shutterstock.com