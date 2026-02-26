DAX25.305 +0,1%Est506.156 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +2,2%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.374 +0,3%Euro1,1813 +0,1%Öl71,19 +0,4%Gold5.180 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel -- Block, Goldpreis im Fokus
Top News
Durchwachsene Zahlen

AlzChem-Aktie gefragt: Chemiekonzern bleibt beim Umsatz hinter Erwartungen zurück - Ergebnis über Plan

27.02.26 09:26 Uhr
Umsatzziel klar verfehlt - AlzChem rettet sich über starke Marge - Aktie mit Gewinnen | finanzen.net

Der Spezialchemie-Konzern AlzChem hat im vergangenen Jahr wegen schwacher Nachfrage aus der Stahlindustrie etwas weniger umgesetzt als geplant.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
152,20 EUR -5,00 EUR -3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Erlös stieg insgesamt um zwei Prozent auf 562,1 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Freitag in Trostberg mitteilte. Laut Prognose hätten es eigentlich rund 580 Millionen Euro sein sollen. Analysten hatten zwar damit gerechnet, dass AlzChem das Ziel verfehlt, aber nicht in diesem Ausmaß. Dafür konnte das Unternehmen bei der Profitabilität positiv überraschen.

Wer­bung

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zog um elf Prozent auf 116,5 Millionen Euro an - etwas mehr als selbst mit 113 Millionen in Aussicht gestellt und von Experten erwartet. In diesem Jahr peilt AlzChem rund 600 Millionen Euro Umsatz an bei einem Ergebnisplus auf 126 Millionen Euro. Analysten hatten beim Erlös bisher etwas mehr auf dem Zettel, beim Ergebnis erfüllte der Zulieferer der Rüstungs-, aber auch der Lebensmittelindustrie die Erwartungen.

Der Gewinn unterm Strich wuchs von 54,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf 63,6 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Die Dividende soll um 30 Cent auf 2,10 Euro steigen.

Die Aktie von AlzChemie legt auf XETRA zeitweise 2,68 Prozent auf 160,80 Euro zu.

TROSTBERG (dpa-AFX)

Bildquellen: Alzchem Group AG

Nachrichten zu Alzchem Group AG

Wer­bung

Analysen zu Alzchem Group AG

DatumRatingAnalyst
09:36Alzchem Group BuyWarburg Research
09:11Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
25.02.2026Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Alzchem Group BuyWarburg Research
11.12.2025Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:36Alzchem Group BuyWarburg Research
09:11Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
25.02.2026Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Alzchem Group BuyWarburg Research
11.12.2025Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

