DAX höher -- Wall Street bleibt geschlossen -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag auf grünem Terrain

01.09.25 16:10 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,00 EUR -0,60 EUR -1,12%
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie konnte um 15:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 53,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 53,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.625 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,56 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 36,92 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,83 EUR an.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,37 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
09.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

