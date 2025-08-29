DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH wird am Dienstagmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 52,65 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:41 Uhr fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 52,65 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 52,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.077 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,35 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 5,13 Prozent Luft nach oben. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 36,26 Prozent Luft nach unten.
Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,79 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 51,83 EUR.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,37 EUR im Jahr 2025 aus.
