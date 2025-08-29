DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH wird am Dienstagmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 52,65 EUR.

Um 11:41 Uhr fiel die DWS Group GmbH-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 52,65 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 52,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.077 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,35 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 5,13 Prozent Luft nach oben. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,56 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 36,26 Prozent Luft nach unten.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,79 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 51,83 EUR.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,37 EUR im Jahr 2025 aus.

