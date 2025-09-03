DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die DWS Group GmbH-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 52,30 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 52,30 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 52,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 52,25 EUR. Mit einem Wert von 52,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 276 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Bei 55,35 EUR markierte der Titel am 07.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,83 Prozent. Bei einem Wert von 33,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Abschläge von 35,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

