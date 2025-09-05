DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 52,30 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 52,30 EUR. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 52,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,15 EUR. Zuletzt wechselten 6.958 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 33,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,37 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

