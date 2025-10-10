DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

DWS Group GmbH im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 55,90 EUR.

Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:41 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 55,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 55,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.127 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 0,80 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 57,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,82 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,87 EUR aus.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

