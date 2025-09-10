DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Vormittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 51,70 EUR abwärts.
Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 51,70 EUR ab. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,70 EUR nach. Bei 51,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 813 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 7,06 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 34,22 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 33,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie aus.
