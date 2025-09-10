DAX23.648 +0,1%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1692 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.630 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Klarna A414N7 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- Bitcoin, Rheinmetall, HENSOLDT, VW, SoftBank im Fokus
Top News
Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag Boeing-Aktie steigt: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag
Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude Stoxx Europe 50-Wert Richemont-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Richemont Aktionären eine Freude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DWS Group GmbH im Fokus

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Vormittag ab

11.09.25 09:25 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gibt am Vormittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 51,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
51,55 EUR -0,30 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 51,70 EUR ab. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,70 EUR nach. Bei 51,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 813 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 7,06 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 34,22 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 33,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf DWS Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
09.07.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DWS Group GmbH & Co. KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen