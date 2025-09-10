DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 52,65 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 52,65 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 53,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.772 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 5,13 Prozent zulegen. Bei 35,26 EUR fiel das Papier am 14.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,83 EUR je DWS Group GmbH-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

