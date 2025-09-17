DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 53,40 EUR zu.

Das Papier von DWS Group GmbH konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 53,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 53,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.547 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 3,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 33,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,79 EUR je DWS Group GmbH-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

