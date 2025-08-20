DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 53,55 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 53,55 EUR. In der Spitze fiel die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 53,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.326 DWS Group GmbH-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 55,35 EUR. Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 3,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,56 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,83 EUR.
Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,37 EUR je Aktie.
