Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Notierung im Blick

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

27.10.25 16:08 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 53,45 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,15 EUR 0,65 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 53,45 EUR zu. In der Spitze gewann die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 53,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.565 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,35 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 5,43 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 33,77 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,82 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,87 EUR an.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien von VW und Porsche im Plus: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
