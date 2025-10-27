DAX24.274 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1633 ±0,0%Öl65,34 -0,5%Gold4.040 -1,0%
DWS Group GmbH im Fokus

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Kursplus

27.10.25 09:22 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 53,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,15 EUR 0,65 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 53,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 53,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 318 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,40 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 33,46 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,82 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,87 EUR an.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
mehr Analysen