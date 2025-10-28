DAX24.236 -0,3%Est505.695 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,62 -2,0%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.028 +0,1%Euro1,1657 +0,1%Öl64,74 -1,5%Gold3.920 -1,8%
Novartis verdient im dritten Quartal mehr und bestätigt Ausblick

28.10.25 07:54 Uhr
Novartis AG
Aktien
Novartis AG
99,73 CHF -3,43 CHF -3,32%
Aktie kaufen
Aktie kaufen

DOW JONES--Novartis hat im dritten Quartal vor allem dank seiner Krebsmedikamente mehr umgesetzt und den Gewinn gesteigert. Das Wachstum schwächte sich zum ersten Halbjahr allerdings leicht ab. Den Ausblick bestätigte der Schweizer Pharmakonzern.

Der Umsatz legte um 8 Prozent auf 13,9 Milliarden US-Dollar zu. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag der Anstieg bei 7 Prozent. Das stärkste Wachstum wiesen die Krebsmedikamente Kisqali, Pluvicto und Scemblix sowie das Multiple-Sklerose-Medikament Kesimpta auf. Auf der anderen Seite schwächten negative Preiseffekte sowie Generika-Konkurrenz das Wachstum. Für die ersten neun Monate stand ein Umsatzwachstum von 11 Prozent zu Buche.

Der bereinigte operative Gewinn stieg im Quartal um 6 Prozent bzw wechselkursbereinigt um 7 Prozent auf 5,46 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieben 3,9 Milliarden Dollar übrig, das waren 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Der überproportionale Anstieg war weniger Wertminderungen als im Vorjahr geschuldet.

Für das laufende Jahr rechnet Novartis weiterhin mit einem Wachstum des operativen Kerngewinns im "niedrigen Zehnerbereich". Der Umsatz soll im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. CEO Vas Narasimhan sieht Novartis "auf dem besten Weg, um unserer Prognose für 2025 wie auch mittelfristig gerecht zu werden".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 02:55 ET (06:55 GMT)

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Novartis OutperformBernstein Research
27.10.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
21.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Novartis OutperformBernstein Research
21.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
24.09.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

