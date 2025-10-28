Novartis verdient im dritten Quartal mehr und bestätigt Ausblick
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Novartis hat im dritten Quartal vor allem dank seiner Krebsmedikamente mehr umgesetzt und den Gewinn gesteigert. Das Wachstum schwächte sich zum ersten Halbjahr allerdings leicht ab. Den Ausblick bestätigte der Schweizer Pharmakonzern.
Der Umsatz legte um 8 Prozent auf 13,9 Milliarden US-Dollar zu. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag der Anstieg bei 7 Prozent. Das stärkste Wachstum wiesen die Krebsmedikamente Kisqali, Pluvicto und Scemblix sowie das Multiple-Sklerose-Medikament Kesimpta auf. Auf der anderen Seite schwächten negative Preiseffekte sowie Generika-Konkurrenz das Wachstum. Für die ersten neun Monate stand ein Umsatzwachstum von 11 Prozent zu Buche.
Der bereinigte operative Gewinn stieg im Quartal um 6 Prozent bzw wechselkursbereinigt um 7 Prozent auf 5,46 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieben 3,9 Milliarden Dollar übrig, das waren 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Der überproportionale Anstieg war weniger Wertminderungen als im Vorjahr geschuldet.
Für das laufende Jahr rechnet Novartis weiterhin mit einem Wachstum des operativen Kerngewinns im "niedrigen Zehnerbereich". Der Umsatz soll im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. CEO Vas Narasimhan sieht Novartis "auf dem besten Weg, um unserer Prognose für 2025 wie auch mittelfristig gerecht zu werden".
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2025 02:55 ET (06:55 GMT)
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
