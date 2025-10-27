DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH behauptet sich am Montagmittag

DWS Group GmbH im Blick

Die Aktie von DWS Group GmbH hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die DWS Group GmbH-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 53,15 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:37 Uhr die DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 53,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 53,20 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie sank bis auf 52,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,20 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.469 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,35 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,87 EUR aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,42 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien von VW und Porsche im Plus: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen