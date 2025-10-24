DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.216 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl66,68 +1,1%Gold4.124 -0,1%
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH macht am Nachmittag Boden gut

24.10.25 16:08 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 52,90 EUR.

DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,50 EUR 0,10 EUR 0,19%
Das Papier von DWS Group GmbH legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 52,90 EUR. Bei 53,10 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.732 DWS Group GmbH-Aktien.

Bei einem Wert von 56,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). 6,52 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 49,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,82 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,87 EUR.

Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

