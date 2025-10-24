DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 52,90 EUR.

Das Papier von DWS Group GmbH legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 52,90 EUR. Bei 53,10 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.732 DWS Group GmbH-Aktien.

Bei einem Wert von 56,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). 6,52 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 49,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,82 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,87 EUR.

Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

