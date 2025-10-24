DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag höher

Blick auf DWS Group GmbH-Kurs

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 53,05 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 53,05 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 53,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,95 EUR. Zuletzt wechselten 2.695 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 56,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der DWS Group GmbH-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DWS Group GmbH 2,20 EUR aus. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 51,87 EUR.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,42 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.net

