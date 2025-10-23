DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag im Aufwind
Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 52,35 EUR nach oben.
Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 52,35 EUR. Kurzfristig markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 52,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,45 EUR. Zuletzt wechselten 12.539 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 56,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,38 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,82 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 51,87 EUR angegeben.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,42 EUR je Aktie in den DWS Group GmbH-Büchern.
