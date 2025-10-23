DAX24.186 +0,1%Est505.666 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.859 +0,5%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,68 +2,1%Gold4.149 +1,3%
So entwickelt sich DWS Group GmbH

DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Donnerstagnachmittag zu

23.10.25 16:08 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Donnerstagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 52,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,25 EUR -0,15 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:44 Uhr 0,7 Prozent auf 52,55 EUR. Bei 52,85 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 52,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.783 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,35 EUR. 7,23 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Mit Abgaben von 32,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,82 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,87 EUR an.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

Aktien von VW und Porsche im Plus: Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
