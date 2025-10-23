DWS Group GmbH Aktie News: Anleger greifen bei DWS Group GmbH am Donnerstagnachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 52,55 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:44 Uhr 0,7 Prozent auf 52,55 EUR. Bei 52,85 EUR erreichte die DWS Group GmbH-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 52,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.783 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,35 EUR. 7,23 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Mit Abgaben von 32,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,82 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,87 EUR an.
In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
