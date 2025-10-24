DAX24.224 +0,1%Est505.669 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl65,91 -0,1%Gold4.062 -1,6%
Kursentwicklung

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagmittag tiefer

24.10.25 12:04 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 52,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,55 EUR 0,15 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 11:40 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 52,45 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 52,25 EUR. Mit einem Wert von 52,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 14.150 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 56,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,44 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,51 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,82 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,87 EUR an.

Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
28.07.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
mehr Analysen