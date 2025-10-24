DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 52,45 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie wies um 11:40 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 52,45 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 52,25 EUR. Mit einem Wert von 52,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 14.150 DWS Group GmbH-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 56,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,44 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,51 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,82 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,87 EUR an.
Von Analysten wird erwartet, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2019
|DWS Group GmbHCo Verkaufen
|DZ BANK
