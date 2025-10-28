DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 52,80 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Der DWS Group GmbH-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:42 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 52,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DWS Group GmbH-Aktie bisher bei 52,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.334 DWS Group GmbH-Aktien.
Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 6,72 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 49,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,82 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,87 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,42 EUR im Jahr 2025 aus.
