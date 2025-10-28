DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH macht am Vormittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Das Papier von DWS Group GmbH legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 53,85 EUR.
Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 53,85 EUR. In der Spitze gewann die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 53,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.463 DWS Group GmbH-Aktien.
Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 56,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 4,64 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,82 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,87 EUR je DWS Group GmbH-Aktie aus.
Experten taxieren den DWS Group GmbH-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,42 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2019
|DWS Group GmbHCo Verkaufen
|DZ BANK
