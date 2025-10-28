DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 53,05 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 53,05 EUR. Der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,50 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.531 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 56,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 6,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (35,40 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 33,27 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,82 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,87 EUR aus.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

